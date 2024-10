Tale madre, tale figlia: Eugenia di York copia le scelte beauty di Sarah Ferguson (Di venerdì 18 ottobre 2024) Della bellezza che c’è dietro il legame madre figlia si narra da tempo. E ancora oggi ci sono importanti esempi di figlie che seguono le orme delle madri nel campo del sociale ma anche nelle scelte di stile. Una di queste è la principessa Eugenia di York che, negli scorsi giorni, ha celebrato i 65 anni della madre Sarah Ferguson con un dolcissimo post di auguri in cui evidenzia i valori e la forza della madre. Non si tratta, però, solo di scelte di vita. Eugenia ha in comune con la madre anche alcuni tratti del proprio beauty look. Dalle acconciature capelli – sempre meno complicate e dotate di accessori classici, quali il cerchietto – al make up – semplice e impalpabile con focus sullo sguardo -. Amica.it - Tale madre, tale figlia: Eugenia di York copia le scelte beauty di Sarah Ferguson Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Della bellezza che c’è dietro il legamesi narra da tempo. E ancora oggi ci sono importanti esempi di figlie che seguono le orme delle madri nel campo del sociale ma anche nelledi stile. Una di queste è la principessadiche, negli scorsi giorni, ha celebrato i 65 anni dellacon un dolcissimo post di auguri in cui evidenzia i valori e la forza della. Non si tratta, però, solo didi vita.ha in comune con laanche alcuni tratti del propriolook. Dalle acconciature capelli – sempre meno complicate e dotate di accessori classici, quali il cerchietto – al make up – semplice e impalpabile con focus sullo sguardo -.

