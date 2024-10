“Sono smarrita, continuerò ad amarti”. Kate Cassidy parla dopo la morte del fidanzato Liam Payne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kate Cassidy ha finalmente deciso di esprimere il suo dolore dopo la tragica scomparsa del fidanzato Liam Payne. Il noto cantante, ex membro degli One Direction, è morto a soli 31 anni, cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. “Sei tutto nella mia vita, voglio che tu sappia che ti ho amato senza riserve”, ha scritto Kate.Leggi anche: Camion dell’immondizia si schianta contro un bar: incidente spaventoso a Capurso “Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete dimostrato in queste ore difficili. Sono totalmente persa in questo momento”, ha dichiarato Cassidy su Instagram, rompendo il silenzio dopo la morte di Liam. La giovane aveva passato gli ultimi giorni con lui in Argentina, prima di lasciare Buenos Aires il 14 ottobre. Thesocialpost.it - “Sono smarrita, continuerò ad amarti”. Kate Cassidy parla dopo la morte del fidanzato Liam Payne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha finalmente deciso di esprimere il suo dolorela tragica scomparsa del. Il noto cantante, ex membro degli One Direction, è morto a soli 31 anni, cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. “Sei tutto nella mia vita, voglio che tu sappia che ti ho amato senza riserve”, ha scritto.Leggi anche: Camion dell’immondizia si schianta contro un bar: incidente spaventoso a Capurso “Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete dimostrato in queste ore difficili.totalmente persa in questo momento”, ha dichiaratosu Instagram, rompendo il silenzioladi. La giovane aveva passato gli ultimi giorni con lui in Argentina, prima di lasciare Buenos Aires il 14 ottobre.

