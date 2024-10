Sinwar ucciso a Rafah. "Ma la guerra va avanti" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il capo di Hamas colpito per caso nel Sud della Striscia. I parenti degli ostaggi in piazza: "Ora un accordo subito per i nostri cari" Ilgiornale.it - Sinwar ucciso a Rafah. "Ma la guerra va avanti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il capo di Hamas colpito per caso nel Sud della Striscia. I parenti degli ostaggi in piazza: "Ora un accordo subito per i nostri cari"

Israele ha ucciso Yahya Sinwar - lo spietato leader di Hamas - Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che il leader di Hamas si trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente in un secondo momento, ispezionando i danni causati dal raid. Le forze israeliane hanno sottolineato che non è stata trovata alcuna traccia di ostaggi all’interno della struttura. (Linkiesta.it)

Com’è morto Sinwar - il leader di Hamas ucciso (per caso) dall’IDF a Gaza - Il corpo del 62enne leader di Hamas è stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah. (Fanpage.it)

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu : “Israele non ha finito” - L’agenzia sosteneva che Sinwar “è morto in battaglia, senza fuggire”, raggiunto da proiettili alla testa e al petto.  L’establishment di sicurezza israeliana sapeva in realtà da mesi che Yahya Sinwar si nascondeva nel sobborgo Tel Sultan di Rafah, hanno riferito media ebraici citati dal Times of Israel, secondo cui si riteneva che il leader di Hamas si nascondesse in un tunnel sotterraneo e che ... (Ildenaro.it)