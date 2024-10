Unlimitednews.it - Si rinnova la partnership tra Pfizer e cooperativa Vite Vere Down Dadi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I progetti a sostegno dell’inclusione delle persone diversamente abili ritornano al Congresso SIFO 2024, annuale appuntamento della Società Italiana di Farmacologia Ospedaliera. Grazie alto accordo tra Italsky, società specializzata nell’allestimento di fiere e congressi, e la, organizzazione non profit per il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, il personale messo a disposizione dallaentrerà a far parte dello staff in forze all’evento SIFO 2024. Ad ospitare laè lo stand di, azienda farmaceutica che ha promosso l’iniziativa e che da sempre è in prima fila per favorire una cultura di Diversity Equity & Inclusion, anche tra i propri fornitori.La(www.