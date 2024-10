Serie A2: Messina Futsal atteso dal Bitonto nella prima trasferta in calendario (Di venerdì 18 ottobre 2024) prima trasferta stagionale per il Messina Futsal, che affronterà sabato il Futsal Bitonto nella 2^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Mazara Futsal, i giallorossi si sono allenati, in settimana, con massimale impegno ed il morale Messinatoday.it - Serie A2: Messina Futsal atteso dal Bitonto nella prima trasferta in calendario Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)stagionale per il, che affronterà sabato il2^ giornata del campionato diA2 di calcio a 5. Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Mazara, i giallorossi si sono allenati, in settimana, con massimale impegno ed il morale

