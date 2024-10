Scholz e Erdo?an discuteranno di migranti e Medio Oriente (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz visiterà la Turchia per colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. I due leader discuteranno di migranti e Medio Oriente. Atteso incontro tra Scholz e Erdo?an Il cancelliere tedesco Olaf Scholz visiterà domani la Turchia per colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. I due leader discuteranno della Periodicodaily.com - Scholz e Erdo?an discuteranno di migranti e Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il cancelliere tedesco Olafvisiterà la Turchia per colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. I due leaderdi. Atteso incontro trae Erdo?an Il cancelliere tedesco Olafvisiterà domani la Turchia per colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. I due leaderdella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Germany's Scholz to talk migrants, Mideast on Turkey visit - ISTANBUL, OCT 18 - German Chancellor Olaf Scholz visits Turkey Saturday for talks with Recep Tayyip Erdogan on the escalating Middle East crisis and migration, while Ankara hopes to speed up the purch ... (ansa.it)

Scholz domani in Turchia, al centro migranti e Medio Oriente - ISTANBUL, 18 OTT - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz visiterà domani la Turchia per colloqui con Recep Tayyip Erdogan sulla crescente crisi in Medio Oriente e sulle migrazioni, mentre Ankara spera di ... (ansa.it)

Ecco quale nazione può fermare l’inizio della guerra tra la Russia e Nato - Il cancelliere tedesco Scholz afferma che la Germania deve evitare che la guerra in Ucraina si espanda in un conflitto fra Russia e Nato. (newsmondo.it)