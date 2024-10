Roma-Inter, doppia gioia per Juric: Inzaghi gelato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la gara di domenica tra la Roma di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi bisogna registrare delle grosse novità. Archiviata la sosta per dare spazio ai vari impegni delle nazionali, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è tornata ovviamente sul campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno ci sono almeno due gare che potrebbero dire molto sull’Intero prosieguo della stagione. Queste due partite sono Juve-Lazio e Roma-Inter. La prima si giocherà all’Allianz Stadium sabato sera, mentre la seconda sarà disputata allo Stadio Olimpico il giorno successivo. Proprio su quest’ultimo match, di fatto, bisogna segnalare la forte necessità della squadra di Ivan Juric di fare punti. Dopo il pari rimediato contro il Monza ultimo di Alessandro Nesta, infatti, la Roma è scivolata al nono posto e con tre punti di svantaggio dalla Lazio di Marco Baroni. Tvplay.it - Roma-Inter, doppia gioia per Juric: Inzaghi gelato Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la gara di domenica tra ladi Ivane l’di Simonebisogna registrare delle grosse novità. Archiviata la sosta per dare spazio ai vari impegni delle nazionali, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è tornata ovviamente sul campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno ci sono almeno due gare che potrebbero dire molto sull’o prosieguo della stagione. Queste due partite sono Juve-Lazio e. La prima si giocherà all’Allianz Stadium sabato sera, mentre la seconda sarà disputata allo Stadio Olimpico il giorno successivo. Proprio su quest’ultimo match, di fatto, bisogna segnalare la forte necessità della squadra di Ivandi fare punti. Dopo il pari rimediato contro il Monza ultimo di Alessandro Nesta, infatti, laè scivolata al nono posto e con tre punti di svantaggio dalla Lazio di Marco Baroni.

