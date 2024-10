Regione Lazio, scontro interno a FdI e il consiglio si blocca. Al centro del contendere l'accorpamento delle riserve della Tuscia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non bastava la lotta intestina al centrodestra tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito di Tajani che chiede più posti in giunta e nel frattempo non manda quasi nessuno dei suoi in aula e nelle commissioni. Adesso si è aggiunto uno scontro interno a FdI, scoppiato giovedì 17 ottobre Romatoday.it - Regione Lazio, scontro interno a FdI e il consiglio si blocca. Al centro del contendere l'accorpamento delle riserve della Tuscia Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non bastava la lotta intestina aldestra tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito di Tajani che chiede più posti in giunta e nel frattempo non manda quasi nessuno dei suoi in aula e nelle commissioni. Adesso si è aggiunto unoa FdI, scoppiato giovedì 17 ottobre

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17 : 45 - SEMPRE IN A1 DIREZONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA MAGGIORI DISAGI CON CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA CHIUDIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO DALLA TANGENZIALE ALLO SVINCOLO DEL RACCORDO IN ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17 : 15 - IL PRIMO E’ E’ UN SINISTRO TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO. UNO TRA TUSCOLANA ED APPIA E L’ALTRO TRA IL BIVIO PER L’A24 E TIBURTINA CODE A TRATTI INVECE IN ESTERNA TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO QUESTO FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 16 : 30 - L’INCREMENTO DELLE CORSE SARA’ POI CONTINUATIVO DAL 23 DI OTTOBRE AL 3 DI NOVEMBRE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. L’ALTRO E’ UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI LUNGHEZZA. CODA DI 1 KM IN DIREZIONE TERAMO E SULL’A24 ROMA TERAMO SEGNALIAMO ANCHE CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E ... (Romadailynews.it)