Thesocialpost.it - Range Rover a basso costo: sembra un affare, ma è una truffa. L’allarme per le auto-clone cinesi

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unaaldi 14 mila euro invece di undi mercato che può arrivare fino ai 138 mila euro. È ovvio che qualcosa puzza, ma non tutti fanno un acquisto del genere in completa malafede. Già, perché è scoppiata la guerra delle-cloni con la Cina. Ecco di cosa si tratta.Leggi anche: Pichetto Fratin: “Soloelettriche dal 2035? Un’idiozia” L’evoluzione di una vecchia abitudine cinese Non sappiamo se in Cina esista un detto simile a “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, macalzare a pennello per l’ennesima imitazione di un’di lusso. Questa volta la vittima è la celebre, icona britannica dell’mobilismo, amata tanto sulle passerelle delle grandi città quanto nei percorsi fangosi del Camel Trophy.