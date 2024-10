Paura per Zeman: ricoverato d’urgenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zdenek Zeman è stato ricoverato d’urgenza in ospedale alla clinica Pierangeli di Pescara per un malore e si attende il bollettino medico per avere maggiori informazioni dai medici sulle sue condizioni di salute. Il tecnico fu colpito da un altro malore già nel mese di dicembre 2023, che lo costrinse poi a lasciare la panchina del Pescara nel febbraio del 2024 e dire definitivamente addio al mondo del calcio, almeno come allenatore. Le condizioni di salute di Zeman Zdenek Zeman, oggi 77 anni, vanta una lunghissima carriera di allenatore e il suo trampolino di lancio fu Foggia, dove con giocatori del calibro di Rambaudi, Signori, Baiano e Di Biagio diede vita a Zemanlandia, diventando il vate di un calcio offensivo e spumeggiante. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zdenekè statoin ospedale alla clinica Pierangeli di Pescara per un malore e si attende il bollettino medico per avere maggiori informazioni dai medici sulle sue condizioni di salute. Il tecnico fu colpito da un altro malore già nel mese di dicembre 2023, che lo costrinse poi a lasciare la panchina del Pescara nel febbraio del 2024 e dire definitivamente addio al mondo del calcio, almeno come allenatore. Le condizioni di salute diZdenek, oggi 77 anni, vanta una lunghissima carriera di allenatore e il suo trampolino di lancio fu Foggia, dove con giocatori del calibro di Rambaudi, Signori, Baiano e Di Biagio diede vita alandia, diventando il vate di un calcio offensivo e spumeggiante.

