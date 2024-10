Nuova indagine per Maria Rosaria Boccia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia sarebbe indagata dalla Procura di Pisa. È quanto emerge nelle ultime ore, in seguito alla notifica di alcuni atti da parte della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno consegnato la documentazione all'imprenditrice di Pompei, coinvolta nella vicenda che Napolitoday.it - Nuova indagine per Maria Rosaria Boccia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sarebbe indagata dalla Procura di Pisa. È quanto emerge nelle ultime ore, in seguito alla notifica di alcuni atti da parte della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno consegnato la documentazione all'imprenditrice di Pompei, coinvolta nella vicenda che

Maria Rosaria Boccia indagata anche a Pisa per fatti del 2021 - . Ritorna alle cronache anche giudiziarie Maria Rosaria Boccia, finora indagata per violenza o minacce a corpo politico per la vicenda dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il quotidiano Il Fatto Quotidiano rivela oggi che l’imprenditrice di Pompei fino a qualche settimana assai inseguita da media e tv nazionali – il suo profilo Instagram è stranamente […] The post Maria Rosaria ... (Lidentita.it)

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa - . Si indaga per peculato proprio nei confronti dell’ex Ministro della Cultura a cui si aggiungono le presunte accuse di minacce e lesioni a corpo politico. Sia per la vicenda Sangiuliano, passando per le ultime testimonianze sul suo conto, fino a un’indagine. Per le indagini del 2021 si cerca di fare chiarezza sul suo patrimonio. (361magazine.com)

“Maria Rosaria Boccia simulava la gravidanza con un cuscino sopra la pancia” - Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l’ho lasciata in giardino”, ricostruisce l’uomo: “Aprii il cancello e andai via da una seconda uscita. , un uomo di Scafati, in provincia di Salerno, che qualche hanno fa ha avuto una breve relazione con l’imprenditrice 41enne indagata dalla Procura di Roma per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate dopo la denuncia ... (Tpi.it)