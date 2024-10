Netflix aumenta ancora i prezzi: gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2023 la stretta sulle condivisioni con l'introduzione del Nucleo Domestico Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Quanto costano i nuovi abbonamenti Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità Sbircialanotizia.it - Netflix aumenta ancora i prezzi: gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2023 la stretta sulle condivisioni con l'introduzione del Nucleo Domesticogli. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuoviper tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Quantoi nuoviIl piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità

Netflix - aumentano i prezzi in Italia e in Spagna - Nell’ultimo trimestre abbiamo eliminato gradualmente il piano basic negli Stati Uniti e in Francia e nel quarto trimestre faremo lo stesso in Brasile”. . Il piano standard con annunci è passato da 5,49 euro al mese a 6,99 euro, il piano standard da 12,99 a 13,99 euro e il piano premium da 17,99 a 19,99 euro. (Lapresse.it)

Netflix aumenta (di nuovo) i prezzi di tutti i piani : ecco quanto costeranno gli abbonamenti - La decisione della piattaforma di streaming riguarda sia la Spagna che l’Italia e sarà applicata sia a coloro che hanno già un abbonamento che ai nuovi iscritti. Netflix aumenta i prezzi di tutti i piani: quanto costeranno gli abbonamenti Netlfix aumenta nuovamente i costi di tutti i piani con le variazioni di prezzo degli abbonamenti effettivi già a partire dal 18 ottobre. (Tpi.it)

Netflix - la brutta notizia per gli abbonati : aumentano i prezzi - le nuove cifre - A fronte di questi rincari sono previsti in alcuni casi anche dei servizi in più. (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Chi sceglie invece il piano Standard con pubblicità dovrà pagare 6,99 euro al mese invece di 5,49, con un incremento di 1,50 euro mensili, che si traduce in un aumento annuale di 18 euro. (Caffeinamagazine.it)