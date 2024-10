Nabucco: l’opera di Verdi che riflette i conflitti contemporanei e l’animo umano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro delle Muse di Ancona si prepara ad accogliere una nuova produzione di Nabucco, capolavoro di Giuseppe Verdi, il 25 ottobre. Questo titolo, che ha conquistato il grande pubblico, offre spunti di riflessione su conflitti eterni, come quelli del Medio Oriente, e invita a esplorare il viaggio interiore dei personaggi nell’opera. Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica, ha recentemente sottolineato l’importanza di questa opera profetica nel contesto attuale, citando il ruolo universale del coro che trascende le specificità storiche. Un’opera dal significato profondo Nabucco è notoriamente ispirato al Vecchio Testamento, con libretto di Temistocle Solera. Gaeta.it - Nabucco: l’opera di Verdi che riflette i conflitti contemporanei e l’animo umano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro delle Muse di Ancona si prepara ad accogliere una nuova produzione di, capolavoro di Giuseppe, il 25 ottobre. Questo titolo, che ha conquistato il grande pubblico, offre spunti di riflessione sueterni, come quelli del Medio Oriente, e invita a esplorare il viaggio interiore dei personaggi nel. Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica, ha recentemente sottolineato l’importanza di questa opera profetica nel contesto attuale, citando il ruolo universale del coro che trascende le specificità storiche. Un’opera dal significato profondoè notoriamente ispirato al Vecchio Testamento, con libretto di Temistocle Solera.

