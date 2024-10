Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathan Milan ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile ai Mondiali di ciclismo su pista L'articolo Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathanha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile aidisu pista L'articolooro eproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta Rai Sport Sabato 19 Ottobre 2024 - Mondiali Ciclismo su Pista - Pallavolo - Rugby - Rally e altro - Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. (Digital-news.it)

Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi - calendario 19 ottobre : orari - tv - programma - streaming - italiani in gara - La sessione serale sarà disponibile in chiaro su Rai Sport e su Eurosport 2 per gli abbonati e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN. Si comincerà all’ora di pranzo con i 500 metri in cui Miriam Vece proverà a superare il primo taglio. 99 euro al mese. Dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre femminile di giovedì e l’impresa di ieri di Jonathan Milan nell’inseguimento ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : l’Italia schiera le campionesse olimpiche della madison! C’è Viviani - Nella sessione serale si parte con la finale del Time Trial 500 metri femminile, poi i quarti di finale maschili con le sfide 2 su 3 che decreteranno i semifinalisti e a seguire una delle gare più attese per l’Italia, la Madison femminile di cui le azzurre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni sono campionesse olimpiche. (Oasport.it)