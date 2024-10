Monaco-Lille – pronostico, notizie sulle squadre e formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Ligue 1 torna in azione venerdì 18 ottobre sera, quando il Monaco, leader del campionato, accoglierà il Lille allo Stade Louis II.I padroni di casa hanno scavalcato i campioni del Paris Saint-Germain per raggiungere la vetta della Ligue 1 nell’ultima partita prima della pausa internazionale, mentre il Lille continua a cavalcare la cresta dell’onda dopo un’incredibile vittoria in Europa. Il calcio di inizio di Monaco-Lille è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Monaco-Lille a che punto sono le due squadre Monaco La pausa internazionale di ottobre è arrivata nel momento peggiore per il Monaco, che si è fermato in quello che è stato un incredibile inizio di stagione. Sport.periodicodaily.com - Monaco-Lille – pronostico, notizie sulle squadre e formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Ligue 1 torna in azione venerdì 18 ottobre sera, quando il, leader del campionato, accoglierà ilallo Stade Louis II.I padroni di casa hanno scavalcato i campioni del Paris Saint-Germain per raggiungere la vetta della Ligue 1 nell’ultima partita prima della pausa internazionale, mentre ilcontinua a cavalcare la cresta dell’onda dopo un’incredibile vittoria in Europa. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le dueLa pausa internazionale di ottobre è arrivata nel momento peggiore per il, che si è fermato in quello che è stato un incredibile inizio di stagione.

? Ligue 1 : Monaco-Lille - il Pronostico : info match - scommesse e probabili formazioni - Il Lille, da parte sua, ha ritrovato forma e fiducia nelle ultime settimane, e si presenta come una delle principali minacce per la squadra di Huetter. Considerata la qualità difensiva di entrambe, è probabile che si ripeta un copione simile, con poche reti e grande attenzione a non concedere spazi. (Pronosticipremium.com)

Monaco-Lille (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Una squadra sempre più in fiducia e capace […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Gli asemist hanno approfittato del pareggio del PSG contro i Nizza per portarsi in vetta a 2 punti sopra i rivali, grazie alla vittoria sul campo del Rennes. Riprende in grande stile la Ligue1 dopo la sosta per le nazionali, e lo fa con l’anticipo in programma tra la capolista Monaco di Huetter ed ... (Infobetting.com)

Ligue 1 2024/2025 : David trascina il Lille - gioia Monaco al 98? - Continua a splendere la stella di Jonathan David. The post Ligue 1 2024/2025: David trascina il Lille, gioia Monaco al 98? appeared first on SportFace. Il Monaco si salva al 98? contro il Montpellier e si conferma in testa alla classifica alla pari del Psg con 16 punti. Match nel complesso divertente con i giallorossi che hanno cercato a più riprese il gol vittoria senza riuscire a scalfire il ... (Sportface.it)