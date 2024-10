Mister Movie | Luca Salatino lascia i social: l’ex gieffino lancia un messaggio importante (Di venerdì 18 ottobre 2024) l’ex gieffino Luca Salatino ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Il giovane romano, amatissimo dal pubblico del Grande Fratello Vip, ha deciso di ridurre drasticamente la sua presenza sui social media. Luca Salatino dice addio ai social: un messaggio importante per i suoi fan Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Luca ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta: “Mi rendo conto che ormai questi social stanno prendendo una piega che non mi fa stare più bene. Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità”. l’ex concorrente del reality show ha sottolineato l’importanza di vivere il momento presente e di apprezzare le piccole cose della vita. Mistermovie.it - Mister Movie | Luca Salatino lascia i social: l’ex gieffino lancia un messaggio importante Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Il giovane romano, amatissimo dal pubblico del Grande Fratello Vip, ha deciso di ridurre drasticamente la sua presenza suimedia.dice addio ai: unper i suoi fan Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram,ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta: “Mi rendo conto che ormai questistanno prendendo una piega che non mi fa stare più bene. Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità”.concorrente del reality show ha sottolineato l’importanza di vivere il momento presente e di apprezzare le piccole cose della vita.

