Milan, ribaltone Fonseca: cambiano pure i capitani? Non solo Gabbia, chi può mettere la fascia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lideranza. Declinato nella conferenza stampa pre-Milan-Udinese nella versione inglese `leadership`, ma che in italiano possiamo serenamente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lideranza. Declinato nella conferenza stampa pre--Udinese nella versione inglese `leadership`, ma che in italiano possiamo serenamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alba Parietti - il furto nella notte e il duro sfogo : "Vivere a Milano è impossibile". Cosa è successo - "La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e Milano 3 hanno trovato le macchine in qu. . . "Vivere qui è diventata una roulette russa": Alba Parietti si sfoga su Instagram dopo che questa notte le sono state rubate tutte quattro le ruote della macchina. (Milleunadonna.it)

A Milano arriva "Cohabs" : in 27 nella stessa casa con tutto incluso (a 1.200 euro al mese) - Ci sono Netflitx incluso e le amache in giardino. Ci sono il forno e il barbecue. E ci sono altri 26 coinquilini. . . A Milano è stato inaugurato il primo appartamento di "Cohabs", azienda che cura una rete di alloggi in "co living" specializzata nella fornitura di case arredate, con camere da letto. (Milanotoday.it)

Milano criminale - il rapinatore ucciso e i baby nazisti : l’epidemia di violenza nella capitale del business - Nelle scorse ore il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla manovra per il 2025: previsto un incremento di 100 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. La lite era scoppiata per chi dovesse utilizzare per primo il macchinario. (Notizie.com)