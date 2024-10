Milan, Fonseca: “Servono leader. Non mi importa dei nomi, se ho un problema lo dico in faccia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l'Udinese Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui Sbircialanotizia.it - Milan, Fonseca: “Servono leader. Non mi importa dei nomi, se ho un problema lo dico in faccia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l'Udinese Il tecnico del, Paulo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui

