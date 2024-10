Michele Morrone nel cast del film Maserati: The Brothers accanto ad Anthony Hopkins (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attore Michele Morrone è stato scelto come protagonista del film Maserati: The Brothers, nel cui cast c'è anche Anthony Hopkins. Sarà Michele Morrone, protagonista in precedenza di 365 Giorni, ad affiancare Anthony Hopkins nel film Maserati: The Brothers, il progetto biografico che sarà diretto da Bobby Moresco. Il lungometraggio sarà prodotto dalla casa di produzione The Andrea Iervolino Company, lanciata recentemente dal produttore italiano che si occuperà di progetti per il cinema e la televisione. I protagonisti di Maserati: The Brothers L'attore Michele Morrone avrà il ruolo di Alfieri Il Maserati nel progetto dedicato alla famiglia che ha fondato la famosa casa automobilistica. L'attore Anthony Hopkins interpreterà invece la parte del finanziere italiano che sostiene economicamente i fratelli Maserati. La Movieplayer.it - Michele Morrone nel cast del film Maserati: The Brothers accanto ad Anthony Hopkins Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attoreè stato scelto come protagonista del: The, nel cuic'è anche. Sarà, protagonista in precedenza di 365 Giorni, ad affiancarenel: The, il progetto biografico che sarà diretto da Bobby Moresco. Il lungometraggio sarà prodotto dalla casa di produzione The Andrea Iervolino Company, lanciata recentemente dal produttore italiano che si occuperà di progetti per il cinema e la televisione. I protagonisti di: TheL'attoreavrà il ruolo di Alfieri Ilnel progetto dedicato alla famiglia che ha fondato la famosa casa automobilistica. L'attoreinterpreterà invece la parte del finanziere italiano che sostiene economicamente i fratelli. La

