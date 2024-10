Mercato straordinario sui lungarni: modifiche alla viabilità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si svolgerà sui lungarni un Mercato straordinario organizzato da Fiva – Confcommercio Pisa. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi per domenica 20 ottobre dalle ore 07.00 Pisatoday.it - Mercato straordinario sui lungarni: modifiche alla viabilità Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si svolgerà suiunorganizzato da Fiva – Confcommercio Pisa. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei die sosta, validi per domenica 20 ottobre dalle ore 07.00

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sagra del porcino e della chianina e mercato straordinario a Castelfranco di Sotto - La Sagra del porcino e della chianina, giunta alla sua XII edizione, si terrà quest'anno a Castelfranco di Sotto per ben cinque weekend consecutivi: il 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ottobre e 2-3 novembre 2024. L'evento, organizzato dal Circolo ARCI in collaborazione con altre associazioni locali e... (Pisatoday.it)

Rotonda di Ardenza - domenica 6 ottobre torna il mercato straordinario di Fiva Confcommercio - Domenica prossima, 6 ottobre, dalle 8 alle 20 torna il mercato straordinario Fiva Confcommercio alla Rotonda d'Ardenza. Iniziativa per lo shopping di abbigliamento, scarpe e accessori, caratterizzati da qualità a prezzi accessibili a tutte le tasche, ma anche per una piacevole passeggiata vista... (Livornotoday.it)

I 70 ambulanti pronti ad accogliere i clienti - torna il mercato straordinario in centro storico - Oggetti per la casa, prodotti per l’igiene, vestiti, calzature e molto altro ancora. Domenica 6 ottobre verrà riproposto il mercato straordinario, una bella occasione di incontro in cui poter fare acquisti curiosando tra i banchi allestiti per le vie del centro, da viale Mazzoni a via Pio... (Cesenatoday.it)