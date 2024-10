Maltempo in Toscana, danni e allagamenti a Campiglia Marittima e Suvereto: evacuata una casa di cura. Foto e video (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Strade come fiumi, persone evacuate, numerose chiamate ai vigili del fuoco e viabilità, in alcuni tratti, compromessa. Questa la situazione che da ieri, giovedì 17 ottobre, stanno vivendo gli abitanti di Campiglia Marittima e Suvereto, comuni in Livornotoday.it - Maltempo in Toscana, danni e allagamenti a Campiglia Marittima e Suvereto: evacuata una casa di cura. Foto e video Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Strade come fiumi, persone evacuate, numerose chiamate ai vigili del fuoco e viabilità, in alcuni tratti, compromessa. Questa la situazione che da ieri, giovedì 17 ottobre, stanno vivendo gli abitanti di, comuni in

Emergenza maltempo in Toscana : vigili del fuoco in azione tra allagamenti e evacuazioni - La resilienza della comunità sarà messa alla prova nei prossimi giorni, ma le risorse e le competenze locali offrono un importante sostegno per affrontare la situazione con coscienza e responsabilità. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per cercare di limitare i danni e assistere la popolazione in difficoltà. (Gaeta.it)

Maltempo - ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiume rompe argini nel Livornese - Resta alto il livello di allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. . La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). L’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sposterà verso il Centro-Nord Italia. (Tg24.sky.it)

Maltempo in Toscana - Liguria ed Emilia-Romagna : si teme per fiumi e torrenti - Sono state verificate in particolare le arginature oggetto di rifacimento a seguito del precedente evento alluvionale di novembre 2023. Nel livornese, quindi, sono stati portati a termine 100 soccorsi per allagamenti, salvataggi di persone bloccate in auto o ai piani bassi di edifici. Attualmente il colmo di piena sta passando sia sull'idrometro regolatore di Poggio a Caiano per l'Ombrone che su ... (Iltempo.it)