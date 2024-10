Luis vince 200mila euro ad “Affari tuoi”: “Una casa nel bosco per me e i miei fratelli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ad “Affari tuoi” il protagonista è Luis, il concorrente della Valle d’Aosta, che vince 200mila euro dopo una partita scoppiettante. Luis vince 200mila euro ad “Affari tuoi”: “Una casa nel bosco per me e i miei fratelli” su Perizona.it Perizona.it - Luis vince 200mila euro ad “Affari tuoi”: “Una casa nel bosco per me e i miei fratelli” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ad “” il protagonista è, il concorrente della Valle d’Aosta, chedopo una partita scoppiettante.ad “”: “Unanelper me e i” su Perizona.it

Serie B - esordio amaro per la Luiss : Roseto vince di +41 - Una sfida impari: da un lato una squadra stratosferica, quella di casa, dall’altro una umana, quella ospite. Non è difficile indovinare a chi sono andati i due punti al termine di una partita durata poco più di un quarto. Al netto delle difficoltà e degli errori della LUISS, che sono... (Romatoday.it)

El Jockey di Luis Ortega vince il premio Edipo Re "inclusione e sostenibilità" - «Un film - così la giuria motiva il riconoscimento - che affronta il tema. . Edipo Re, sotto la direzione artistica di Silvia Jop, in collaborazione con l’università di Padova e con la partecipazione di My Movies, ha conferito a El Jockey di Luis Ortega il premio per l’inclusione e la sostenibilità. (Veneziatoday.it)

Luis Vuitton Cup - Luna Rossa vince ancora ed è già in semifinale : battuti i francesi di Orient Express - Luna Rossa è stata in testa praticamente dall’inizio alla fine della regata chiudendo con il tempo di 21’57”, mentre i francesi hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’02”. Altra regata perfetta e Luna Rossa si qualifica aritmeticamente per la semifinale della Luis Vuitton Cup. Martedì per Luna Rossa era anche arrivata l’importante vittoria contro i neozelandesi: una regata che non ... (Ilfattoquotidiano.it)