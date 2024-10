LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le qualifiche sprint in DIRETTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) La DIRETTA testuale delle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 fa tappa sul circuito del COTA, ad Austin, per il secondo dei tre appuntamenti in scena negli States. Si tratta del diciannovesimo round del calendario 2024 e il quarto weekend di gara che prevede il format sprint. I piloti e i team avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, seguita da due qualifiche e poi due sprint. La prima sessione di qualifiche, lo ‘sprint shootout’ deciderà la griglia di partenza della gara sprint. La sessione non metterà in palio la pole position, assegnata solo al termine delle qualifiche tradizionali. L’appuntamento per le qualifiche sprint è per venerdì 18 ottobre, a partire dalle 23:30 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Latestuale delledel Gran Premio degli. La F1 fa tappa sul circuito del COTA, ad, per il secondo dei tre appuntamenti in scena negli States. Si tratta del diciannovesimo round del calendarioe il quarto weekend di gara che prevede il format. I piloti e i team avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, seguita da duee poi due. La prima sessione di, lo ‘shootout’ deciderà la griglia di partenza della gara. La sessione non metterà in palio la pole position, assegnata solo al termine delletradizionali. L’appuntamento per leè per venerdì 18 ottobre, a partire dalle 23:30 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista.

