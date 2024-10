Leasys lancia l’e-Store, nuovo marketplace digitale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Focus su veicoli a basse emissioni Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, lancia la nuova piattaforma e-commerce, Leasys e-Store. Il progetto si colloca all’interno del piano di trasformazione digitale avviato a livello europeo lo scorso marzo con il lancio della piattaforma in Olanda. Dopo il lancio in Italia Sbircialanotizia.it - Leasys lancia l’e-Store, nuovo marketplace digitale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Focus su veicoli a basse emissioni, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility,la nuova piattaforma e-commerce,e-. Il progetto si colloca all’interno del piano di trasformazioneavviato a livello europeo lo scorso marzo con il lancio della piattaforma in Olanda. Dopo il lancio in Italia

Leasys lancia e-Store : una nuova era per il noleggio veicoli online in Europa - Rolando D’Arco, CEO del Gruppo Leasys, evidenzia come il marketplace contribuisca alla transizione verso la mobilità elettrica, permettendo ai clienti di noleggiare veicoli a basse emissioni attraverso un canale dedicato e self-service. La rapidità di consegna rappresenta un valore aggiunto significativo per i clienti, che potranno accedere a un nuovo canale di noleggio di veicoli a lungo termine ... (Gaeta.it)