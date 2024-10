Gaeta.it - Le linee metropolitane di Milano chiudono anticipatamente: sciopero in corso

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A, il trasporto pubblico sta affrontando disagi significativi a causa di unoindetto dai sindacati dei lavoratori. Nella giornata di ieri, leM1, M2 e M4 hanno interrotto il servizio alle 18:00, in concomitanza con la fine della fascia di garanzia, lasciando in funzione solo leM3 e M5. La situazione si complica ulteriormente, poiché l'azienda dei trasporti pubblici, ATM, ha avvertito della possibilità di attese prolungate anche sulledi tram, bus e filobus, facendo crescere l'ansia tra i pendolari e gli utenti del servizio. Le ragioni delloLe motivazioni alla base delloriguardano principalmente le condizioni di lavoro e la richiesta di miglioramenti sia salariali che qualitativi per il personale del trasporto pubblico.