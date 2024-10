Le accise sul diesel costeranno 123 miliardi di euro in 5 anni

Le accise sul diesel costeranno 1,23 miliardi di euro in 5 anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Codacons ha criticato le dichiarazioni del ministro Giorgetti sulle accise. Secondo l’associazione che tutela i diritti dei consumatori, l’impatto di un aumento anche minimo delle accise rappresenta una vera e propria stangata per milioni di automobilisti italiani. L’aumento, stimato intorno ai 1,2 miliardi di euro, è quindi ben lontano dall’essere solo una questione di “1 centesimo”, come affermato da Giorgetti. Codacons denuncia: “Una stangata da 1,2 miliardi” Il Codacons non ha esitato a rispondere alle dichiarazioni di Giorgetti riguardo agli effetti dell’aumento delle accise sul gasolio. Secondo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, le dichiarazioni del ministro sono state non solo “sbagliate” ma anche “fuorvianti”, poiché sottovalutano gravemente l’impatto reale dell’aumento su milioni di italiani. Quifinanza.it - Le accise sul diesel costeranno 1,23 miliardi di euro in 5 anni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Codacons ha criticato le dichiarazioni del ministro Giorgetti sulle. Secondo l’associazione che tutela i diritti dei consumatori, l’impatto di un aumento anche minimo dellerappresenta una vera e propria stangata per milioni di automobilisti italiani. L’aumento, stimato intorno ai 1,2di, è quindi ben lontano dall’essere solo una questione di “1 centesimo”, come affermato da Giorgetti. Codacons denuncia: “Una stangata da 1,2” Il Codacons non ha esitato a rispondere alle dichiarazioni di Giorgetti riguardo agli effetti dell’aumento dellesul gasolio. Secondo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, le dichiarazioni del ministro sono state non solo “sbagliate” ma anche “fuorvianti”, poiché sottovalutano gravemente l’impatto reale dell’aumento su milioni di italiani.

Cambiano le accise : non solo benzina e diesel - anche per gas ed elettricità - Viene nello specifico superato la distinzione del gas naturale tra uso civile e industriali lasciando spazio a quella per uso domestico o non domestico; il terzo tassello fondamentale è rappresentato dalle accise sull’energia elettrica che seguiranno la struttura e il funzionamento descritto per il gas. (Quotidiano.net)

Accise diesel e benzina : cosa cambia nella manovra 2025 - . Nel 1995 sono state tutte accorpate in un'unica somma, il che ha posto fine a molte polemiche circa l'opportunità di toglierne alcune, come quella della Guerra d'Etiopia del '35-'36, o della Crisi di Suez del '56, o del terremoto dell'Irpinia dell'80. Peraltro sulle accise avevamo detto che è un allineamento, quindi ci sarà una riduzione della benzina e un aumento del gasolio. (Quotidiano.net)

Accise diesel - l’allineamento ci sarà ma non in manovra : di quanto aumentano i prezzi dei carburanti - Continua a leggere . Il ministro Giorgetti ha spiegato che le accise sul gasolio aumenteranno di un centesimo l'anno, ma "non ci sarà nessuna stangata". L'allineamento delle accise di diesel e benzina si farà, ma non in questa legge di bilancio. Dal Codacons però avvertono: "L'aggravio per gli italiani sarà pari a +245,6 milioni di euro". (Fanpage.it)