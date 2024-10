Laura uccisa nel suo negozio a San Casciano, nipote indagato per omicidio e possesso di armi da guerra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oltre all'accusa di omicidio volontario della zia Laura Frosecchi, Mattia Scutti è accusato anche di porto e detenzione abusiva di armi clandestine, armi da guerra e munizionamento. Proprio sulle armi in suo possesso si concentra ora una parte delle indagini dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Firenze. Fanpage.it - Laura uccisa nel suo negozio a San Casciano, nipote indagato per omicidio e possesso di armi da guerra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oltre all'accusa divolontario della ziaFrosecchi, Mattia Scutti è accusato anche di porto e detenzione abusiva diclandestine,dae munizionamento. Proprio sullein suosi concentra ora una parte delle indagini dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Firenze.

Laura Frosecchi - il nipote arrestato per omicidio volontario e detenzione di armi clandestine e da guerra - Lunedì 21 ottobre è atteso il conferimento dell’incarico al medico legale per la successiva autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Le foto . Rose rosse, bianche, di tutti i colori. Il dolore per l’omicidio di Laura Frosecchi è inspiegabile. Sul marciapiede tanti biglietti e fiori, in ricordo di quella donna che tanti conoscevano e che tanti amavano. (Lanazione.it)

