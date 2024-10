L'amministrazione comunale presenta il Pums: «Il Trasporto pubblico locale sarà al centro di tutto» (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – Dopo anni di attesa Ancona ha finalmente il suo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Il documento è stato licenziato ieri dalla giunta e presentato oggi alla stampa dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni. Obiettivo del Pums, che una volta validato Anconatoday.it - L'amministrazione comunale presenta il Pums: «Il Trasporto pubblico locale sarà al centro di tutto» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – Dopo anni di attesa Ancona ha finalmente il suo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Il documento è stato licenziato ieri dalla giunta eto oggi alla stampa dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni. Obiettivo del, che una volta validato

Ancona avvia un piano di mobilità sostenibile con investimenti per il trasporto pubblico - Il trasporto pubblico locale dovrebbe passare dal 24% al 31%, un importante passo avanti per incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Riorganizzazione dei collegamenti e della viabilità Il Pums prevede la riapertura del collegamento tra la Stazione Centrale e la Stazione Marittima, che era stato sospeso dal 2015. (Gaeta.it)

Ancona avvia il piano urbano della mobilità sostenibile : strategie e obiettivi per il futuro - Inoltre, gli approfondimenti previsti nei successivi piani attuativi di settore, come il Piano Urbano dei Parcheggi , il Piano Generale del Traffico Urbano , il Programma Triennale del Trasporto Pubblico e il Biciplan, offriranno un quadro più dettagliato delle azioni da implementare nella prossima fase. (Gaeta.it)

Ancona punta a diventare un modello di accessibilità e mobilità sostenibile - Si pone così l’obiettivo di trasformare Ancona in un modello di accessibilità, dove la mobilità sostenibile non sia solo un concetto astratto, ma una realtà quotidiana per tutti i residenti. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . In questa visione, il piano pone grande enfasi sulla sicurezza stradale, proponendo interventi specifici lungo le ... (Gaeta.it)