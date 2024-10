La serata di gala a Coverciano a sostegno dello screening neonatale del Meyer (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Nell’Auditorium del Centro Tecnico di Coverciano si è svolta la cena di gala del Progetto Miadi della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer a cui hanno partecipato più di 300 persone. L’evento, che è stata realizzato con la collaborazione e il patrocino della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stata preceduta da una visita al Museo del Calcio e ha avuto lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’attività di screening neonatale del Meyer diretta dal professor Giancarlo La Marca. Erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il suo portavoce Bernard Dika, l’assessora del Comune di Firenze Caterina Biti, il presidente della Fondazione Meyer Marco Carrai e il segretario generale Alessandro Benedetti e Lorenzo Pescini, direttore amministrativo del Meyer. Lanazione.it - La serata di gala a Coverciano a sostegno dello screening neonatale del Meyer Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Nell’Auditorium del Centro Tecnico disi è svolta la cena didel Progetto Miadi della Fondazione dell’Ospedale Pediatricoa cui hanno partecipato più di 300 persone. L’evento, che è stata realizzato con la collaborazione e il patrocino della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stata preceduta da una visita al Museo del Calcio e ha avuto lo scopo di raccogliere fondi adell’attività dideldiretta dal professor Giancarlo La Marca. Erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il suo portavoce Bernard Dika, l’assessora del Comune di Firenze Caterina Biti, il presidente della FondazioneMarco Carrai e il segretario generale Alessandro Benedetti e Lorenzo Pescini, direttore amministrativo del

