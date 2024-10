La proroga dei Bonus casa non è più un sogno: ecco come approfittare degli sconti fino al 50% (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si potrà continuare a usufruire dei Bonus per ristrutturare casa. Quali misure saranno attive anche il prossimo anno? Con molta probabilità i proprietari di immobili avranno l’opportunità di richiedere il Bonus ristrutturazione anche nel 2025 e accedere allo sconto fino al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi. Anche nel 2025 si potrà beneficiare del Bonus Ristrutturazione (informazioneoggi.it)La notizia è stata diffusa dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che ha sottolineato come la misura abbia riscosso notevole successo finora. Almeno per i lavori sulla prima casa, dunque, potrebbe essere riconfermata. Informazioneoggi.it - La proroga dei Bonus casa non è più un sogno: ecco come approfittare degli sconti fino al 50% Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si potrà continuare a usufruire deiper ristrutturare. Quali misure saranno attive anche il prossimo anno? Con molta probabilità i proprietari di immobili avranno l’opportunità di richiedere ilristrutturazione anche nel 2025 e accedere allo scontoal 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi. Anche nel 2025 si potrà beneficiare delRistrutturazione (informazioneoggi.it)La notizia è stata diffusa dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che ha sottolineatola misura abbia riscosso notevole successora. Almeno per i lavori sulla prima, dunque, potrebbe essere riconfermata.

Sconti sulla casa - bonus mobili anche nel 2025 - Per la prima abitazione, invece, è stato prorogato lo sconto al 50% per un ammontare complessivo dei lavori fino a 96mila euro. Nella detrazione rientrano i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze. (Quotidiano.net)

Bonus Casa 2024-2025 : Prorogato lo Sconto del 50% per la Prima Casa - Novità per le Seconde Case - 000 euro. La detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia rimane valida per le abitazioni principali, con un tetto massimo di 96. Il Bonus Casa, una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dagli italiani, è stato confermato anche per il 2024 e prorogato nel 2025. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bonus mobili e ... (Webmagazine24.it)

Catasto e bonus 50% per la prima casa : ecco tutta le verità sui proprietari di casa - Bonus ristrutturazioni al 50%, bonus mobili e, soprattutto, nessun intervento sul catasto. Non siamo davanti, ha precisato, a un «aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superbonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali». (Liberoquotidiano.it)