La cometa del secolo splende sull’acquedotto romano: il magnifico scatto nel cielo della Città Eterna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra le più belle fotografie scattate alla "cometa del secolo" C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) vi è quella di Alessandro Nobili, che ha catturato il meraviglioso astro chiomato mentre solca il cielo sul Parco degli acquedotti a Roma. Il corpo celeste sarà visibile a occhio nudo in cieli bui ancora per pochi giorni, fin poco dopo il 20 ottobre 2024. Fanpage.it - La cometa del secolo splende sull’acquedotto romano: il magnifico scatto nel cielo della Città Eterna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra le più belle fotografie scattate alla "del" C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) vi è quella di Alessandro Nobili, che ha catturato il meraviglioso astro chiomato mentre solca ilsul Parco degli acquedotti a Roma. Il corpo celeste sarà visibile a occhio nudo in cieli bui ancora per pochi giorni, fin poco dopo il 20 ottobre 2024.

