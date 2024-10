In piazza con i sindacati anche Fratoianni, Bonelli e Calenda: “Servono misure, governo sembra fregarsene” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Diversi leader di partito in piazza a Roma per lo sciopero del settore automotive indetto dai sindacati. “Alla premier lo abbiamo detto abbastanza dettagliatamente, serve mettere un pacchetto non solo per Stellantis, ma per tutte le imprese dell’indotto, che valgono 220mila posti di lavoro, 2.200 aziende, e convocare, perché è assurdo che non sia successo, che sia successo solo in Parlamento, Tavares ed Elkann a palazzo Chigi, ma farlo subito, perché il prossimo anno noi avremo un disastro industriale annunciato“. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, arrivando a piazza del Popolo dove si sta concludendo il corteo della manifestazione dei metalmeccanici. “Non credo che sia tutto un magna magna, credo anzi che l’automotive ha avuto un periodo con Marchionne in cui ci sono tornati gli investimenti, lo dicono i numeri non io. Lapresse.it - In piazza con i sindacati anche Fratoianni, Bonelli e Calenda: “Servono misure, governo sembra fregarsene” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Diversi leader di partito ina Roma per lo sciopero del settore automotive indetto dai. “Alla premier lo abbiamo detto abbastanza dettagliatamente, serve mettere un pacchetto non solo per Stellantis, ma per tutte le imprese dell’indotto, che valgono 220mila posti di lavoro, 2.200 aziende, e convocare, perché è assurdo che non sia successo, che sia successo solo in Parlamento, Tavares ed Elkann a palazzo Chigi, ma farlo subito, perché il prossimo anno noi avremo un disastro industriale annunciato“. Così il leader di Azione, Carlo, arrivando adel Popolo dove si sta concludendo il corteo della manifestazione dei metalmeccanici. “Non credo che sia tutto un magna magna, credo anzi che l’automotive ha avuto un periodo con Marchionne in cui ci sono tornati gli investimenti, lo dicono i numeri non io.

