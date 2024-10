Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16 migranti (dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto) trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. Tg24.sky.it - Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione deldinon hato ildeiall'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura diil 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16(dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto) trasportati inal Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana.

