Il prof aggredito ad Abbiategrasso, la città si divide su aiuto e sostegno allo studente (Di venerdì 18 ottobre 2024) Abbiategrasso (Milano) – Una città divisa su quanto accaduto all'istituto Lombardini di via Vivaldi dove l'altra mattina un docente è stato aggredito da uno studente che aveva appena subito un rimprovero. Docente colpito al volto e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni. Ora è a casa. Vive a Villa Cortese e ha cominciato a lavorare nell'istituto abbiatense soltanto da quest'anno. La vicenda è ancora tutta da ricostruire e il professore, che insegna arte e disegno, preferisce, al momento, non rilasciare dichiarazioni. Troppo presto per parlare, la vicenda è nelle mani degli avvocati. Il preside, professor Michele Raffaeli, ha parlato di un ragazzo che ha compreso la gravità di quanto ha fatto. Ha parlato anche con i genitori per capire insieme quale percorso intraprendere.

