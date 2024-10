Il Castelfidardo va a caccia della continuità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chissà che Castelfidardo non abbia ingranato davvero la marcia giusta? I fidardensi sono reduci da due risultati utili di fila: una vittoria e un pareggio e dopodomani sono attesi da un esame importante visto che al Mancini salirà una Sambenedettese che sente il profumo della vetta, distante per i rossoblu solo un punto e occupata dal Chieti. Tredicesimo invece il Castelfidardo in una zona rossa dove sgomitano, dalla sest’ultima all’ultima posizione, ben sei squadre divise da soli due punti. Segno dell’equilibrio che c’è già in un torneo dove ogni minimo errore si paga caro. Lo va ripetendo da settimane mister Marco Giuliodori che contro la Samb dovrebbe avere tutti a disposizione. "Dobbiamo capire che in questa categoria devi sbagliare il meno possibile, ma penso che l’abbiamo capito - riflette l’allenatore dei fidardensi -. L’attenzione deve essere sempre alta. Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo va a caccia della continuità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chissà chenon abbia ingranato davvero la marcia giusta? I fidardensi sono reduci da due risultati utili di fila: una vittoria e un pareggio e dopodomani sono attesi da un esame importante visto che al Mancini salirà una Sambenedettese che sente il profumovetta, distante per i rossoblu solo un punto e occupata dal Chieti. Tredicesimo invece ilin una zona rossa dove sgomitano, dalla sest’ultima all’ultima posizione, ben sei squadre divise da soli due punti. Segno dell’equilibrio che c’è già in un torneo dove ogni minimo errore si paga caro. Lo va ripetendo da settimane mister Marco Giuliodori che contro la Samb dovrebbe avere tutti a disposizione. "Dobbiamo capire che in questa categoria devi sbagliare il meno possibile, ma penso che l’abbiamo capito - riflette l’allenatore dei fidardensi -. L’attenzione deve essere sempre alta.

