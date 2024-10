Gaeta.it - Il cancro e l’inquinamento: l’allerta degli esperti italiani sul fumo e il cambiamento climatico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilrappresenta una delle più gravi crisi sanitarie e sociali del nostro tempo, con statistiche allarmanti che evidenziano come un decesso su sei nel mondo sia attribuibile a neoplasie oncologiche. Recenti discussioni si sono concentrate sui legami tra inquinamento atmosferico,e abitudini di consumo come ildi tabacco. Durante un convegno nazionale a Roma, organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma , si sono rivelati dettagli preoccupanti su questi aspetti interconnessi. Il ruolo delatmosferico nella salute pubblicaatmosferico è stato identificato come uno dei principali fattori di rischio ambientale per la salute. Durante l'evento, diversihanno analizzato come la qualità dell'aria impatti sull'insorgenza di malattie respiratorie e oncologiche.