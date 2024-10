Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik rompono il silenzio dopo la morte di Liam Payne: il tributo degli One Direction (Di venerdì 18 ottobre 2024) In dichiarazioni postate su Instagram, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik si dicono «completamente devastati» dalla morte del loro ex compagno di band: «Ci mancherà terribilmente» Vanityfair.it - Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik rompono il silenzio dopo la morte di Liam Payne: il tributo degli One Direction Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In dichiarazioni postate su Instagram,, Niall Horan,si dicono «completamente devastati» dalladel loro ex compagno di band: «Ci mancherà terribilmente»

Morte Liam Payne - l’addio degli One Direction. Harry Styles : “Mi mancherà” - Sulla pagina del gruppo, sono invece comparse parole di grande affetto e cordoglio per l’amico, il collega, il fratello che non c’è più: “Coi tempi giusti e quando ognuno sarà in grado di farlo, ci saranno molte cose da dire. Il mio cuore è vicino a Karen, Geoff, Nicola e Ruth, suo figlio Bear e tutte quelle persone in giro per il mondo che lo conoscevano e lo hanno amato, come ho fatto io”, ha ... (Dilei.it)

Liam Payne - Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico : "Mi mancherà sempre" - "Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam", ha scritto su Instagram Styles, 30 anni, giovedì 17 ottobre. La reazione di Harry Styles alla morte dell'ex compagno dei One Direction Liam Payne non si è fatta attendere. " Styles ha aggiunto: "Liam viveva esprimendo aprrtamente i suoi sentimenti, non aveva filtri, possedeva un'energia vitale …. (Movieplayer.it)

Harry Styles piange la morte di Liam Payne : “Mi mancherà - è stato un onore stargli accanto”. Gli ex One Direction insieme : “Abbiamo perso un fratello” - Inizia così il messaggio che Harry Styles ha dedicato sui social all’amico e compagno degli One Direction. Liam viveva in modo aperto, con il cuore in mano, aveva un’energia per la vita che era contagiosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles L'articolo Harry Styles piange la morte di Liam Payne: “Mi mancherà, è stato un onore ... (Ilfattoquotidiano.it)