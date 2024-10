Hamas e il vuoto di potere dopo la morte di Sinwar (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora uno strike di capi terroristi al tragico bowling della guerra senza quartiere scatenata da Israele contro Hamas ed Hezbollah. Una dopo l’altra saltano in particolare le teste dei capi di Hamas. L’ultimo leader Yahya Sinwar è stato eliminato nel corso di un blitz dell’intelligence israeliana a Gaza. dopo la cautela, la certezza della conferma da parte dell’Idf, l’Israeli defence force, che oltre all’arco dentario ha verificato il dna del corpo di uno dei tre esponente di spicco del gruppo terroristico islamico colpiti a morte in raid coordinato fra aeronautica e commandos delle unità speciali. Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora uno strike di capi terroristi al tragico bowling della guerra senza quartiere scatenata da Israele controed Hezbollah. Unal’altra saltano in particolare le teste dei capi di. L’ultimo leader Yahyaè stato eliminato nel corso di un blitz dell’intelligence israeliana a Gaza.la cautela, la certezza della conferma da parte dell’Idf, l’Israeli defence force, che oltre all’arco dentario ha verificato il dna del corpo di uno dei tre esponente di spicco del gruppo terroristico islamico colpiti ain raid coordinato fra aeronautica e commandos delle unità speciali.

