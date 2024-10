"Ha rubato la corrente per anni", ma il verbale degli ispettori Enel è inutilizzabile: condanna annullata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando i verificatori dell'Enel si erano presentati a Villabate in due appartamenti di sua proprietà, scoprendo che da anni rubava la corrente attraverso un allaccio abusivo, G. M., una donna di 65 anni, aveva messo a verbale di non saperne nulla in quanto quei locali sarebbero stati utilizzati Palermotoday.it - "Ha rubato la corrente per anni", ma il verbale degli ispettori Enel è inutilizzabile: condanna annullata Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando i verificatori dell'si erano presentati a Villabate in due appartamenti di sua proprietà, scoprendo che darubava laattraverso un allaccio abusivo, G. M., una donna di 65, aveva messo adi non saperne nulla in quanto quei locali sarebbero stati utilizzati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Docente di ruolo a 25 anni nella scuola vicino alla sua città : “Bisogna avere coraggio e studiare per il concorso”. La storia (controcorrente) di Flavia - Vincitrice di concorso subito dopo la laurea, cattedra a 25 anni a pochi km da casa, nessun anno di precariato. La storia (controcorrente) di Flavia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Docente di ruolo a 25 anni nella scuola vicino alla sua città: “Bisogna avere coraggio e studiare per il concorso”. (Orizzontescuola.it)

Simone Annicchiarico : chi è il concorrente di Tale e Quale Show figlio d'arte - Tra i concorrenti che parteciperanno al programma ci sarà Simone Annicchiarico, conduttore televisivo e figlio d'arte. Ecco cosa sappiamo della sua vita artistica e privata. Immerso sin dall'infanzia in un ambiente artistico, Simone Annicchiarico decide di seguire le orme dei genitori intraprendendo …. (Movieplayer.it)

Ex concorrente del Grande Fratello torna in tv dopo essere sparito per due anni : ecco chi è e dove lo vedremo - Avremo anche Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, che non va in tv da tantissimo tempo e poi Chef Ruben, perché quest’anno pescheremo sempre anche dalla rete ed è lo chef che cucina sui balconi. Non rinnego nulla di quello che è stato e che abbiamo fatto. Non eravamo allineati”. E ancora: “Lei era una donna già soddisfatta, io no. (Donnapop.it)