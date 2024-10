Gestazione per altri reato universale in Italia, l’attivista: “Provvedimento inapplicabile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Questo Provvedimento stride fortemente con l’ordinamento internazionale, ma è anche inapplicabile”. Così Biagio Costante, attivista, docente di Italiano e storia all’Istituto Natta di Bergamo e genitore arcobaleno, si esprime in merito al disegno di legge Varchi, che è stato approvato al Senato e configura la Gestazione per altri, chiamata anche maternità surrogata, come reato universale per l’Italia. La norma sta facendo molto discutere e ci sono dubbi sulla sua costituzionalità. Cosa ne pensa? Generalmente uno Stato è sovrano sul proprio territorio. I casi in cui la sua sovranità va al di là dei confini sono pochi e riguardano reati estremamente gravi che vengono considerati tali da entrambi gli Stati in questione. Nella fattispecie si parla della “Gestazione per altri”, che è totalmente legale in molti Paesi d’Europa ed extra-europei. Bergamonews.it - Gestazione per altri reato universale in Italia, l’attivista: “Provvedimento inapplicabile” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Questostride fortemente con l’ordinamento internazionale, ma è anche”. Così Biagio Costante, attivista, docente dino e storia all’Istituto Natta di Bergamo e genitore arcobaleno, si esprime in merito al disegno di legge Varchi, che è stato approvato al Senato e configura laper, chiamata anche maternità surrogata, comeper l’. La norma sta facendo molto discutere e ci sono dubbi sulla sua costituzionalità. Cosa ne pensa? Generalmente uno Stato è sovrano sul proprio territorio. I casi in cui la sua sovranità va al di là dei confini sono pochi e riguardano reati estremamente gravi che vengono considerati tali da entrambi gli Stati in questione. Nella fattispecie si parla della “per”, che è totalmente legale in molti Paesi d’Europa ed extra-europei.

