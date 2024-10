Gaffe a La Volta Buona: "Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve", imbarazzo per Caterina Balivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un commento fuori onda ha messo in imbarazzo la conduttrice del programma di Rai 1: l'autrice della Gaffe è una celebre campionessa di Rischiatutto. La Rai, in questi giorni, sta celebrando il centenario della nascita di Mike Bongiorno, il popolare conduttore televisivo nato a New York il 26 maggio 1924. Durante La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, una delle campionesse storiche di Rischiatutto ha fatto un commento su Valeria Marini, credendo di avere il microfono spento. Un Commento Inaspettato dell'ex campionessa televisiva Negli studi del talk show, giunto quest'anno alla sua seconda stagione, era ospite Giuliana Longari, celebre campionessa del quiz Rischiatutto, andato in onda dal 1970 al 1974. Caterina Balivo, per ricordare il grande Mike, ha mandato in onda alcune clip Movieplayer.it - Gaffe a La Volta Buona: "Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve", imbarazzo per Caterina Balivo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un commento fuori onda ha messo inla conduttrice del programma di Rai 1: l'autrice dellaè una celebre campionessa di Rischiatutto. La Rai, in questi giorni, sta celebrando il centenario della nascita di Mike Bongiorno, il popolare conduttore televisivo nato a New York il 26 maggio 1924. Durante La, il programma di, una delle campionesse storiche di Rischiatutto ha fatto un commento su, credendo di avere il microfono spento. Un Commento Inaspettato dell'ex campionessa televisiva Negli studi del talk show, giunto quest'anno alla sua seconda stagione, era ospite Giuliana Longari, celebre campionessa del quiz Rischiatutto, andato in onda dal 1970 al 1974., per ricordare il grande Mike, ha mandato in onda alcune clip

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Domenica In” - grande imbarazzo per Mara Venier : la gaffe in diretta - “Domenica In”, Mara Venier gaffe in diretta: gelo in studio. . Questo nuovo allestimento permette a Mara Venier di muoversi liberamente tra varietà, intrattenimento e attualità, dando un tocco di freschezza all’intero contenitore. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier in lacrime: l’annuncio prima del via Leggi anche: Addio a Luca Giurato: il dolore ... (Tvzap.it)

“Ho fatto una figura…”. Domenica In - gaffe e imbarazzo in diretta per Mara Venier - Poi rivolgendosi al telespettatore al telefono dice: “Nicola, chi?”. . “Che figura di m…”. Una gaffe durante un gioco a premi. "ho detto la risposta… l'ho detta" #domenicain pic. com/cE9lhkETnk— ciccio; (@ciccio_co) September 15, 2024 Era il 3 ottobre 1976, esattamente 48 anni fa“, chiede al telefono zia Mara. (Caffeinamagazine.it)

Olimpiadi - gaffe in diretta su Gregorio Paltrinieri : imbarazzo alla fine della 10km nella Senna (VIDEO) - Proprio verso la fine, mentre tanti telespettatori seguivano la sua impresa da casa, c’è stato spazio per una gaffe il diretta tv che ha creato non poco imbarazzo smorzando il tono della gara. Poi però, qualcosa comincia ad incrinarsi e il nuotatore sembra cedere il passo invece che tentare la rimonta. (Tvzap.it)