Ilrestodelcarlino.it - Foto hot e sostanze stupefacenti, adesca una studentessa in chat: a processo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ravenna, 18 ottobre 2024 – I giochi che le aveva proposto in Rete, erano ’obbligo o verità’ o ancora ’strip black jack’. E cioè chi vinceva, chiedeva all’altro di togliersi un indumento e di inviare la relativa. Lei,ravennate 16enne all’epoca dei fatti, credeva all’inizio ditare con un 20enne di nome Andrea. E invece dall’altra parte c’era un ultra-40enne ravennate da ieri mattina aper produzione di materiale pedopornografico e per avere ceduto(canne e cocaina) alla giovane. L’imputato, incensurato e difeso dagli avvocati Carlo Benini e Giovanni Proni, è accusato anche per una seconda, all’epoca di 17 anni, questa volta pavese dalla quale avrebbe ottenuto immagini hot su commissione. La prima ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanni Scudellari.