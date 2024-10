Foreste in pericolo: l'Europa ignora la sua legge salvavita (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scorso mercoledì 16 ottobre il Consiglio europeo ha dichiarato, in un comunicato stampa, di aver accolto la proposta di posticipare la data di applicazione del Regolamento Ue sulla deforestazione, che sarebbe dovuta partire il prossimo gennaio, di ben un anno. In via ufficiale questo rinvio consentirà ai Paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di arrivare preparati al fatto di assicurare che alcune materie prime e prodotti venduti nell'Ue o esportati dall'Ue siano esenti da deforestazione. In realtà nell'ultimo periodo sono state fortissime le pressioni da parte degli Stati membri e dei membri del Ppe (gruppo di cui fa parte la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) per un rinvio dell'attuazione di questo Regolamento. Gamberorosso.it - Foreste in pericolo: l'Europa ignora la sua legge salvavita Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scorso mercoledì 16 ottobre il Consiglio europeo ha dichiarato, in un comunicato stampa, di aver accolto la proposta di posticipare la data di applicazione del Regolamento Ue sulla deforestazione, che sarebbe dovuta partire il prossimo gennaio, di ben un anno. In via ufficiale questo rinvio consentirà ai Paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di arrivare preparati al fatto di assicurare che alcune materie prime e prodotti venduti nell'Ue o esportati dall'Ue siano esenti da deforestazione. In realtà nell'ultimo periodo sono state fortissime le pressioni da parte degli Stati membri e dei membri del Ppe (gruppo di cui fa parte la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) per un rinvio dell'attuazione di questo Regolamento.

