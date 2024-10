Elly Schlein rottama De Luca: “Nessuno è eterno” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Elly Schlein rottama Vincenzo De Luca e apre il fronte di guerra, totale, in vista delle prossime regionali in Campania. La leader del Partito democratico, ieri sera a Piazza Pulita su La7, ha replicato alle bordate giunte dal governatore all’indirizzo dello stato maggiore del Pd: “Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati”. Elly Schlein rottama De Luca: “Nessuno è eterno” L'Identità. Lidentita.it - Elly Schlein rottama De Luca: “Nessuno è eterno” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Vincenzo Dee apre il fronte di guerra, totale, in vista delle prossime regionali in Campania. La leader del Partito democratico, ieri sera a Piazza Pulita su La7, ha replicato alle bordate giunte dal governatore all’indirizzo dello stato maggiore del Pd: “Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati”.De: “” L'Identità.

