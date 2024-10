Cos’è e come funziona la Mappa dei Comuni digitali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima di parlare di digitalizzazione dei Comuni italiani, occorre capire a che punto si trova il processo in questo momento. Perciò, un anno fa, tra ANCI e dipartimento per la Transizione digitale è stato firmato un accordo che prevede, oltre all’Accademia dei Comuni digitali, anche una sorta di censimento dei servizi tecnologici e in rete presenti all’interno dei paesi italiani al di sotto dei 5mila abitanti, quelli più sensibili da questo punto di vista. Stiamo parlando della Mappa dei Comuni digitali, un progetto ambizioso, definito come un’indagine unica a livello nazionale, per portata e caratteristiche, per intercettare le esigenze del territorio sul tema. Giornalettismo.com - Cos’è e come funziona la Mappa dei Comuni digitali Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima di parlare dizzazione deiitaliani, occorre capire a che punto si trova il processo in questo momento. Perciò, un anno fa, tra ANCI e dipartimento per la Transizione digitale è stato firmato un accordo che prevede, oltre all’Accademia dei, anche una sorta di censimento dei servizi tecnologici e in rete presenti all’interno dei paesi italiani al di sotto dei 5mila abitanti, quelli più sensibili da questo punto di vista. Stiamo parlando delladei, un progetto ambizioso, definitoun’indagine unica a livello nazionale, per portata e caratteristiche, per intercettare le esigenze del territorio sul tema.

