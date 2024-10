Come favorire la crescita dell’innovazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Razzante* La crescita di start up e aziende innovative rallenta, anche per colpa degli eccessivi adempimenti burocratici, che spesso infiacchiscono gli aspiranti imprenditori. Tuttavia la Lombardia resta leader anche su questo fronte e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi ha presentato nei giorni scorsi alcune nuove iniziative volte a favorire la crescita delle start up attraverso i contatti con potenziali investitori. Il 23 e 29 ottobre sono in programma a Palazzo Lombardia, a Milano, gli Startup Days, incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore volti ad agevolare interazioni dirette e mirate e a creare un terreno fertile per future collaborazioni. L’obiettivo della Regione è quello di rafforzare ulteriormente "una sana cultura dell’autoimprenditorialità". Ilgiorno.it - Come favorire la crescita dell’innovazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Razzante* Ladi start up e aziende innovative rallenta, anche per colpa degli eccessivi adempimenti burocratici, che spesso infiacchiscono gli aspiranti imprenditori. Tuttavia la Lombardia resta leader anche su questo fronte e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi ha presentato nei giorni scorsi alcune nuove iniziative volte aladelle start up attraverso i contatti con potenziali investitori. Il 23 e 29 ottobre sono in programma a Palazzo Lombardia, a Milano, gli Startup Days, incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore volti ad agevolare interazioni dirette e mirate e a creare un terreno fertile per future collaborazioni. L’obiettivo della Regione è quello di rafforzare ulteriormente "una sana cultura dell’autoimprenditorialità".

