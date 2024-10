Come cambiano le rate dei mutui ora che la Bce ha tagliato i tassi d’interesse (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Banca centrale ha tagliato i tassi d'interesse di 25 punti base, portando così il tasso sui depositi (quello più importante per i mutui) al 3,25%. La decisione avrà delle conseguenze su chi ha già un mutuo a tasso variabile, ma anche per chi vuole chiedere un nuovo prestito. Ecco le ipotesi su quanto potranno scendere le rate e chi risparmierà di più. Fanpage.it - Come cambiano le rate dei mutui ora che la Bce ha tagliato i tassi d’interesse Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Banca centrale had'interesse di 25 punti base, portando così il tasso sui depositi (quello più importante per i) al 3,25%. La decisione avrà delle conseguenze su chi ha già un mutuo a tasso variabile, ma anche per chi vuole chiedere un nuovo prestito. Ecco le ipotesi su quanto potranno scendere lee chi risparmierà di più.

