Coltivare il nostro futuro, presentato ieri il Rapporto ASviS sullo sviluppo sostenibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Testo di Elita Viola della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 16 ottobre 2024. Giovedì 17 ottobre, l'ASviS ha presentato il nono Rapporto "Coltivare il nostro futuro. L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" a Roma, presso la Sala dell'Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti. RIVEDI LA DIRETTA Grazie al contributo di migliaia di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti all'Alleanza, il Rapporto analizza il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 (SDGs) e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello sviluppo sostenibile. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l'opinione dei cittadini sulla sostenibilità.

