Ilfattoquotidiano.it - Cerca di salvare il cane caduto nel tombino, 78enne muore a Pianoro (Bologna)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’uscita indi tartufi finita i tragedia. Lucio Pierantoni, 78 anni, è morto nel tentativo diil suo, Lara,in un. È tutto avvenuto in Val di Zena, a). Il corpo è stato scoperto dopo l’allarme lanciato dato dalla moglie che martedì non vedendo rientrare il marito. Le ricerche dei carabinieri hanno portato alla scoperta del cadavere in un. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo. Ilnel tentativo diLara si è calato, ma è morto per asfissia meccanica che ha poi causato un arresto cardiorespiratorio. L'articolodiilnel) proviene da Il Fatto Quotidiano.