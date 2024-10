Carmela Ion uccisa in un parcheggio vicino alla stazione: indagini lampo, fermato un uomo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una donna di 56 anni, Camelia Ion, è stata trovata morta trovata morta in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, in provincia di Roma. Sarebbe stata uccisa. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in via Sofia De Filippi Mariani. Come spiega RomaToday, nel giro Europa.today.it - Carmela Ion uccisa in un parcheggio vicino alla stazione: indagini lampo, fermato un uomo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una donna di 56 anni, Camelia Ion, è stata trovata morta trovata morta in unferroviaria di Civitavecchia, in provincia di Roma. Sarebbe stata. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in via Sofia De Filippi Mariani. Come spiega RomaToday, nel giro

